Гол Мирошниченко не спас фарм-клуб «Вашингтона» от вылета из плей-офф АХЛ

В ночь на 8 мая состоялся четвёртый матч второго раунда плей-офф АХЛ, в котором «Херши Бэрс» уступил «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз». Встреча завершилась победой фарм-клуба «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:1.

В составе победителей ассистом отметился Михаил Ильин, голкипер Сергей Мурашов отразил 37 бросков из 38. У фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» шайбу забросил Иван Мирошниченко.

«Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» победили в серии со счётом 3-1. Их следующим соперником в третьем раунде плей-офф АХЛ будет «Спрингфилд Тандербёрдс» (фарм-клуб «Сент-Луис Блюз»). Серия продлится до трёх побед.

Ранее «Вашингтон» подписал контракты с двумя нападающими.

