Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: Ротенберг, придя в достойный клуб, докажет, что его задвинули неправильно

Кожевников: Ротенберг, придя в достойный клуб, докажет, что его задвинули неправильно
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о тренерском будущем члена совета директоров московского «Динамо», первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

«Насколько понимаю, Роман Ротенберг готов вернуться к работе в КХЛ, главное, чтобы было достойное предложение, будь то «Трактор» или минское «Динамо». Выбирать уже ему самому, но, уверен, он готов продолжать тренировать, реализовывать амбиции, бороться за самые высокие цели. Если попадёт в достойную команду, он докажет, что его задвинули неправильно», — приводит слова Кожевникова «Матч ТВ».

Ротенберг ранее заявил, что останется членом совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» после назначения на пост главного тренера команды Леонида Тамбиева.

Материалы по теме
Роман Ротенберг ответил, остаётся ли он в составе совета директоров «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android