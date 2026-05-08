Кожевников: Ротенберг, придя в достойный клуб, докажет, что его задвинули неправильно

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о тренерском будущем члена совета директоров московского «Динамо», первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

«Насколько понимаю, Роман Ротенберг готов вернуться к работе в КХЛ, главное, чтобы было достойное предложение, будь то «Трактор» или минское «Динамо». Выбирать уже ему самому, но, уверен, он готов продолжать тренировать, реализовывать амбиции, бороться за самые высокие цели. Если попадёт в достойную команду, он докажет, что его задвинули неправильно», — приводит слова Кожевникова «Матч ТВ».

Ротенберг ранее заявил, что останется членом совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» после назначения на пост главного тренера команды Леонида Тамбиева.