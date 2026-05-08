«Авангард» до сих пор остаётся в Ярославле. Команда старается организовать вылет из Москвы
Пресс-служба «Авангарда» сообщила о том, что команда до сих пор остаётся в Ярославле после полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом». Аэропорт в Ярославле по-прежнему закрыт для авиасообщения. Напомним, в среду, 6 мая, команда тренера Ги Буше проиграла «Локомотиву» со счётом 3:4 во овертайме в седьмом матче серии.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5) 1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4) 1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4) 1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)
«Команда всё ещё в Ярославле, так как аэропорт всё ещё закрыт. Сейчас стараемся организовать вылет из Москвы. Ждём новостей», — сказано в сообщении омского клуба.
Ранее известный в прошлом нападающий, а ныне хоккейный функционер Сергей Гомоляко высказался о поражении «Авангарда» в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».
