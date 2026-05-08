«Авангард» до сих пор остаётся в Ярославле. Команда старается организовать вылет из Москвы

Пресс-служба «Авангарда» сообщила о том, что команда до сих пор остаётся в Ярославле после полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом». Аэропорт в Ярославле по-прежнему закрыт для авиасообщения. Напомним, в среду, 6 мая, команда тренера Ги Буше проиграла «Локомотиву» со счётом 3:4 во овертайме в седьмом матче серии.

«Команда всё ещё в Ярославле, так как аэропорт всё ещё закрыт. Сейчас стараемся организовать вылет из Москвы. Ждём новостей», — сказано в сообщении омского клуба.

Ранее известный в прошлом нападающий, а ныне хоккейный функционер Сергей Гомоляко высказался о поражении «Авангарда» в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».