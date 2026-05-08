«Чертовски надеюсь на победу». Мэттью Ткачук — об участии в чемпионате мира

Нападающий «Флориды Пантерз» и сборной США Мэттью Ткачук поделился ожиданиями от игры на чемпионате мира — 2026, который состоится в Швейцарии.

«Я чертовски надеюсь на победу. Еду туда не в отпуск. Я считаю, что носить форму сборной США — это огромная честь. Я сыграл на Олимпиаде, а теперь еду туда, и у меня всё ещё то чувство, которое было в Милане. Как я могу не хотеть снова стать частью этого? Я очень рад поехать», — приводит слова Ткачука ESPN.

В случае победы на чемпионате мира Ткачук пополнит «Тройной золотой клуб» — список игроков, выигравших золото чемпионата мира, зимних Олимпийских игр и Кубок Стэнли в НХЛ.

