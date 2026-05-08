Роман Канцеров покинул «Металлург», форвард продолжит карьеру в системе «Чикаго»

Хоккейный клуб «Металлург» и нападающий Роман Канцеров расторгли контракт. Форвард принял решение о продолжении карьеры в системе «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Отмечается, что спортивные права на Романа в КХЛ остаются за «Металлургом».

21-летний Канцеров — обладатель Кубка Гагарина — 2024 в составе магнитогорского «Металлурга», в котором провёл всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге. На его счету 65 шайб и 75 передач в 208 играх лиги.

Форварда на драфте НХЛ 2023 года выбрал «Чикаго» под 44-м общим номером.

«Роман Канцеров официально покидает «Металлург». Рома долго взвешивал все «за» и «против», но в итоге принял такое решение. Теперь он отправляется в НХЛ, где будет выступать за «Чикаго Блэкхоукс».

Безусловно, расставаться с таким игроком всегда болезненно, и речь сейчас не только про игровые качества. Роман не только классный хоккеист, он обладает правильными человеческими качествами и трудовой этикой. За три сезона в КХЛ он стал лидером команды, а в этом сезоне заслуженно взял титул лучшего снайпера регулярного чемпионата. Всё это говорит об уровне Романа, его целеустремлённости и упорстве.

Все эти качества помогут нападающему добиться самых больших высот в НХЛ. Роман едет в клуб с богатой историей и отличными перспективами в будущем. И мы уверены, что он станет как минимум крепким игроком НХЛ», — заявил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

