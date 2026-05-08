Третьяк высказался о перспективах голкипера Ильи Набокова в «Колорадо»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение голкипера Ильи Набокова вернуться в «Колорадо Эвеланш». Напомним, сезон-2025/2026 Набоков провёл за «Металлург» в аренде.

«Это он принимает решение самостоятельно. Значит, он думает, что может их обыграть в этой конкуренции. Но всё не так просто, хотя если его туда приглашают, то надеются, что он будет в строю. Это от него зависит, мы только можем пожелать ему удачи», — приводит слова Третьяка ТАСС.

В регулярном чемпионате-2025/2026 на счету Ильи Набокова 38 матчей за «Металлург», в которых он одержал 22 победы при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,74. В плей-офф голкипер сыграл в семи встречах и одержал две победы при 89,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,53.