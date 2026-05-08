«Тактика не поможет, если сердце не горит». Каюмов об игре «Локомотива» в решающих матчах

Форвард «Локомотива» Артур Каюмов высказался об игре ярославского клуба в решающих матчах Кубка Гагарина.

— За счёт чего ваша команда настолько хороша в решающих матчах?
— У нас вообще самый дисциплинированный клуб во всей лиге. Начиная с бытовых вопросов и заканчивая тем, что на льду происходит. К тому же многие игроки в команде знают друг друга с детства. И понимают, как каждый из нас умеет играть и за счёт чего умеет играть. Поэтому главное было потерпеть первые минут пять овертайма, и уже дальше всё пошло как надо.

— Чем отличается поведение тренерского штаба Игоря Никитина в седьмом матче с поведением тренерского штаба Боба Хартли в этом году?
— Тут дело даже не в тренерском штабе. Психологически надо быть готовым в первую очередь. Тактика не поможет, если ты не жаждешь победы, если у тебя не горит сердце. Бессмысленно тогда тактику какую-либо подбирать, — цитируют Каюмова «Известия».

