Вячеслав Буцаев рассказал, что нужно сделать «Ак Барсу», чтобы сдержать Радулова

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев рассказал, что нужно сделать «Ак Барсу», чтобы сдержать одного из лидеров «Локомотива» Александра Радулова в финальной серии плей-офф КХЛ.

«Ак Барсу», чтобы сдержать Радулова, нужно сыграть так, чтобы он получал меньше поддержки от партнёров. И думать над этим должен тренерский штаб. Тут можно провести параллели с Национальной хоккейной лигой, когда в ответственных матчах плей-офф Кубка Стэнли лидеров «Тампы» и «Эдмонтона» — речь идёт прежде всего о Никите Кучерове и Конноре Макдэвиде — выключили из игры. В хоккее полно различных вариантов, как можно сдержать таких лидеров, как Радулов», — приводит слова Буцаева ТАСС.