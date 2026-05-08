Трёхкратный олимпийский чемпион: «Авангард» сам отдал путёвку в финал «Локомотиву»
Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о поражении «Авангарда» в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (3-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Сурин (Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 88:31 (5x5)    

— Омск меня удивил. Чемпион не показал чего-то выдающегося, год назад он играл более стабильно и цельно. Но «Авангард», начиная с пятого матча, наступал на одни и те же грабли – неплохо начинал, но разваливался в концовке. По сути, сам отдал путёвку в финал «Локомотиву».

— Кто виноват?
— Считаю, что Омск потерпел именно тренерское поражение. Имея отличный состав – таких мастеров, как Шарипзянов или Окулов, команда не смогла выдержать нагрузки. Скорее всего, летом не был правильно заложен функциональный фундамент, для канадских тренеров это обычное дело.

Ещё меня удивило, что главный тренер «Авангарда» каждый раз терял управление командой в концовках последних трёх игр. Не было ни тренерских перерывов, ни каких-то кадровых решений. Всё шло по накатанной – и прикатилось к итоговому поражению, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

