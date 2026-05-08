«Трактор» сделал квалификационные предложения двум хоккеистам

20-летний нападающий Александр Рыков и 20-летний защитник Владислав Юсупов получили квалификационные предложения от «Трактора». Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

«В соответствии с правовым регламентом КХЛ квалификационные предложения получили защитник Владислав Юсупов и нападающий Александр Рыков. Воспитанник челябинского хоккея Юсупов дебютировал в КХЛ в нынешнем сезоне. На счету защитника 3 (1+2) очка в 21 встрече за чёрно-белых.

Ещё один выпускник школы «Трактора» Александр Рыков выступает в лиге с сезона-2022/2023. По итогам уходящего чемпионата форвард установил личный рекорд результативности — 16 (8+8) очков в 58 играх», — сказано в сообщении «Трактора».