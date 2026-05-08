«Иногда речь идёт о чудовищных моментах». Майоров раскритиковал судейство в Кубке Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал судейство в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, отметив эпизод из серии 1/2 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Авангард» (4-3).

«В плей-офф очень мало хоккея, а много борьбы. Почему-то считается, что это особенное соревнование. У меня иногда создаётся ощущение, что в плей-офф мы играем по другим правилам. То, что свистят судьи в регулярном чемпионате, тут пропускают, причём иногда речь идёт о чудовищных моментах. В шестом матче ударили в голову хоккеиста «Локомотива» Рихарда Паника. И ничего! Всё обошлось», — приводит слова Майорова News.ru.