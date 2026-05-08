Вратарь системы ЦСКА Андреянов: МХЛ может быстро поставить человека на своё место

Вратарь системы ЦСКА Пётр Андреянов рассказал о своей игре в Молодёжной хоккейной лиге.

– Как часто по ходу регулярки вы слышали слова о том, что уже переросли МХЛ?

– На самом деле не так часто. МХЛ может быстро поставить человека на своё место. Для меня это ещё не пройденный уровень – я только начинаю понимать хоккей и оценивать этот вид спорта. Прошлый сезон стал для меня прорывным, но сейчас молодые ребята, которые проводят в лиге первый год, могут показать то же, что и парни 2006-2005 годов рождения. Молодёжный хоккей будет очень сильно меняться – в ближайшие годы МХЛ выйдет на новый этап своего развития, — приводит слова Андреянова сайт МХЛ.