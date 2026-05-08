Давыдов — о финале плей-офф: «Ак Барс» не повторит ошибку «Авангарда» и не развалится
Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов поделился ожиданиями от финальной серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Первая игра финала состоится в Ярославле 11 мая.
— Ярославль – фаворит финала?
— Нет, фаворитом назову как раз Казань. В регулярном чемпионате «Ак Барс» не впечатлил, но в плей-офф вдруг превратился в крепко сбитую, уверенную в себе команду. Да, Ярославль показал волевые качества и очень красиво выиграл серию. Но «Ак Барс» не повторит ошибку Омска и не развалится, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.
Ранее Давыдов высказался о поражении «Авангарда» в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом».
