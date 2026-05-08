Олимпийский чемпион Буцаев рассказал о недостатке «Ак Барса» перед финалом с «Локомотивом»

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев заявил, что недостатком «Ак Барса» перед финальной серией Кубка Гагарина с «Локомотивом» является нехватка опыта в решающей серии. Напомним, первая игра финала плей-офф КХЛ состоится 11 мая в Ярославле.

«Недостатком же нынешнего «Ак Барса» является то, что команда не имеет опыта в финалах, который есть у «Локомотива». Но на деле мы сможем понять, насколько это существенно, только когда закончится эта серия», — приводит слова Буцаева ТАСС.

Ранее Буцаев рассказал, что нужно сделать «Ак Барсу», чтобы сдержать одного из лидеров «Локомотива» Александра Радулова в финальной серии плей-офф КХЛ.