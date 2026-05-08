Алексей Дементьев — о причинах вылета «Авангарда»: Буше слишком нагрузил лидеров

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал поражение «Авангарда» в полуфинальной серии плей-офф с «Локомотивом» (3-4).

«На мой взгляд, Буше слишком нагрузил лидеров. В этой серии много нюансов. Если мы коснёмся управления команды, мне сложно учить Буше, но как наблюдатель со стороны и имея определённую базу знаний, с таким распределением времени ведущих игроков им просто не хватило сил на все семь игр с овертаймами. Играть в 11 нападающих крайне сложно. Одни хоккеисты перебрали игрового времени, другие — недобрали. Из этих вещей сложилось преимущество «Локомотива», — приводит слова Дементьева News.ru.