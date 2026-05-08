Алексей Дементьев — о причинах вылета «Авангарда»: Буше слишком нагрузил лидеров
Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал поражение «Авангарда» в полуфинальной серии плей-офф с «Локомотивом» (3-4).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5) 1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5) 1:2 Окулов – 25:49 (5x5) 1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5) 2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5) 3:3 Сурин (Гернат) – 51:35 (5x5) 4:3 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 88:31 (5x5)
«На мой взгляд, Буше слишком нагрузил лидеров. В этой серии много нюансов. Если мы коснёмся управления команды, мне сложно учить Буше, но как наблюдатель со стороны и имея определённую базу знаний, с таким распределением времени ведущих игроков им просто не хватило сил на все семь игр с овертаймами. Играть в 11 нападающих крайне сложно. Одни хоккеисты перебрали игрового времени, другие — недобрали. Из этих вещей сложилось преимущество «Локомотива», — приводит слова Дементьева News.ru.
