Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Дементьев — о причинах вылета «Авангарда»: Буше слишком нагрузил лидеров

Алексей Дементьев — о причинах вылета «Авангарда»: Буше слишком нагрузил лидеров
Комментарии

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал поражение «Авангарда» в полуфинальной серии плей-офф с «Локомотивом» (3-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Сурин (Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 88:31 (5x5)    

«На мой взгляд, Буше слишком нагрузил лидеров. В этой серии много нюансов. Если мы коснёмся управления команды, мне сложно учить Буше, но как наблюдатель со стороны и имея определённую базу знаний, с таким распределением времени ведущих игроков им просто не хватило сил на все семь игр с овертаймами. Играть в 11 нападающих крайне сложно. Одни хоккеисты перебрали игрового времени, другие — недобрали. Из этих вещей сложилось преимущество «Локомотива», — приводит слова Дементьева News.ru.

Материалы по теме
Вылет «Авангарда» — не провал Буше. Однако канадца подвела одна важная вещь
Вылет «Авангарда» — не провал Буше. Однако канадца подвела одна важная вещь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android