«Каролина» — третья команда НХЛ в XXI веке с семью победами подряд на старте Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» (4:1, 3-0) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли. В первом раунде «ураганы» были сильнее «Оттавы Сенаторз» (4-0). «Каролина» одержала семь побед подряд со старта плей-офф. Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Каролина» стала третьей командой НХЛ в XXI веке с семью победами подряд на старте Кубка Стэнли.

В истории лиги это 13-й такой случай. Только в одном из 12 предыдущих случаев команда, одержавшая семь побед со старта плей-офф, не доходила до финала. Это был «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2024 году.

Больше побед на старте Кубка Стэнли в истории НХЛ было только у «Эдмонтон Ойлерз» (9), «Детройт Ред Уингз» «Монреаль Канадиенс», «Сент-Луис Блюз» (8).