«Каролина» — третья команда НХЛ в XXI веке с семью победами подряд на старте Кубка Стэнли
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» (4:1, 3-0) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли. В первом раунде «ураганы» были сильнее «Оттавы Сенаторз» (4-0). «Каролина» одержала семь побед подряд со старта плей-офф. Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Каролина» стала третьей командой НХЛ в XXI веке с семью победами подряд на старте Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
08 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Свечников, Гостисбер) – 17:27 (pp)     1:1 Зеграс (Андре, Мартон) – 22:29     1:2 Чатфилд (Стаал, Мартинук) – 35:58 (sh)     1:3 Свечников (Ахо, Гостисбер) – 43:50 (pp)     1:4 Элерс (Мартинук, Миллер) – 47:08    

В истории лиги это 13-й такой случай. Только в одном из 12 предыдущих случаев команда, одержавшая семь побед со старта плей-офф, не доходила до финала. Это был «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2024 году.

Больше побед на старте Кубка Стэнли в истории НХЛ было только у «Эдмонтон Ойлерз» (9), «Детройт Ред Уингз» «Монреаль Канадиенс», «Сент-Луис Блюз» (8).

