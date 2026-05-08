Токкет — о поражении от «Каролины»: мы играли лучше, а потом начался фестиваль удалений

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1:4, 0-3).

«Мы провели отличный первый период, а потом всё свелось к игре в неравных составах. Нас девять раз оставили в меньшинстве… Думаю, мы играли лучше, а потом во второй раз подряд начался фестиваль удалений. С этим не справились», – приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

«Харрикейнз» дважды забили в большинстве при девяти попытках, «Филадельфия» не реализовала ни одной из пяти. Следующий матч серии состоится в ночь на 10 мая.