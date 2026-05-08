Токкет — о поражении от «Каролины»: мы играли лучше, а потом начался фестиваль удалений
Поделиться
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1:4, 0-3).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
08 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Свечников, Гостисбер) – 17:27 (pp) 1:1 Зеграс (Андре, Мартон) – 22:29 1:2 Чатфилд (Стаал, Мартинук) – 35:58 (sh) 1:3 Свечников (Ахо, Гостисбер) – 43:50 (pp) 1:4 Элерс (Мартинук, Миллер) – 47:08
«Мы провели отличный первый период, а потом всё свелось к игре в неравных составах. Нас девять раз оставили в меньшинстве… Думаю, мы играли лучше, а потом во второй раз подряд начался фестиваль удалений. С этим не справились», – приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.
«Харрикейнз» дважды забили в большинстве при девяти попытках, «Филадельфия» не реализовала ни одной из пяти. Следующий матч серии состоится в ночь на 10 мая.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 мая 2026
-
16:10
-
15:50
-
15:31
-
15:08
-
14:46
-
14:29
-
14:09
-
13:45
-
13:29
-
13:11
-
12:50
-
12:34
-
12:15
-
11:54
-
11:43
-
11:20
-
11:00
-
10:41
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:23
-
09:00
-
08:47
-
08:45
-
08:27
-
08:10
-
07:45
-
06:32
-
06:13
-
05:53
-
04:19
-
03:20
- 7 мая 2026
-
23:50
-
23:45