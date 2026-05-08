Генменеджер «Далласа» — о травме Рантанена: он так и не смог снова набрать форму

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен получил надрыв медиальной коллатеральной связки колена на Олимпиаде-2026. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джим Нилл.

Рантанен получил повреждение в полуфинальном матче сборной Финляндии на Олимпийских играх со сборной Канады (3:4 ОТ). Форвард был помещён в список травмированных и пропустил 15 матчей «Далласа», вернувшись в строй в конце марта.

«Было бы неплохо, чтобы он восстанавливался ещё одну-две недели. Он так и не смог снова набрать форму», — приводит слова Нилла Sportsnet.

В минувшем регулярном чемпионате Рантанен провёл 64 матча, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 55 результативными передачами. В этом плей-офф на счету финна 7 (1+6) очков в шести матчах.

