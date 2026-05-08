Хоккеисты «Авангарда» выехали из Ярославля в сторону Москвы на автобусе
Хоккеисты и тренеры омского «Авангарда», которые больше суток находились в Ярославле после седьмого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом», выехали в сторону Москвы на автобусе. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Напомним, в среду, 6 мая, команда Ги Буше проиграла «Локомотиву» со счётом 3:4 во овертайме в седьмом матче серии.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5) 1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5) 1:2 Окулов – 25:49 (5x5) 1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5) 2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5) 3:3 Сурин (Гернат) – 51:35 (5x5) 4:3 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 88:31 (5x5)
«Выехали из Ярославля в сторону Москвы. В дороге смотрим «Особенности национальной охоты», — говорится в сообщении, которое содержит видео команды в автобусе.
Напомним, ярославский аэропорт в Туношне временно закрыт из-за угрозы атаки беспилотников.
В финальной серии Кубка Гагарина — 2026 «Локомотив» встретится с казанским «Ак Барсом». Первый матч серии состоится 11 мая в Ярославле.
