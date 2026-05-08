Хоккеисты «Авангарда» выехали из Ярославля в сторону Москвы на автобусе

Хоккеисты и тренеры омского «Авангарда», которые больше суток находились в Ярославле после седьмого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом», выехали в сторону Москвы на автобусе. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Напомним, в среду, 6 мая, команда Ги Буше проиграла «Локомотиву» со счётом 3:4 во овертайме в седьмом матче серии.

«Выехали из Ярославля в сторону Москвы. В дороге смотрим «Особенности национальной охоты», — говорится в сообщении, которое содержит видео команды в автобусе.

Напомним, ярославский аэропорт в Туношне временно закрыт из-за угрозы атаки беспилотников.

В финальной серии Кубка Гагарина — 2026 «Локомотив» встретится с казанским «Ак Барсом». Первый матч серии состоится 11 мая в Ярославле.