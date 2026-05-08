Леонид Тамбиев ответил, на какой срок подписал контракт с московским «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев завил, что подписал контракт с бело-голубыми на два года, а также ответил на вопрос об изменениях в тренерском штабе.

– На какой срок контракт?

– Я подписал контракт на два года.

– Каким будет тренерский штаб?

– Он фактически сформирован. Одна позиция, которую я ищу, это тренер по большинству.

– Тренер вратарей?

– Он поменяется, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Динамо» объявило о назначении 55-летнего специалиста на пост главного тренера 21 апреля. Прошедший регулярный сезон-2025/2026 «Динамо» начинало с Алексеем Кудашовым в роли главного тренера. По ходу сезона специалист был уволен, а на его место был назначен Вячеслав Козлов.