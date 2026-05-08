Защитник «Тампы» Мозер сыграет за сборную Швейцарии на домашнем ЧМ-2026

25-летний защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янис Мозер сыграет за сборную Швейцарии на домашнем чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Федерация хоккея Швейцарии в социальной сети Х. Ранее «молнии» проиграли «Монреаль Канадеинс» в серии со счётом 3-4 в первом раунде Кубка Стэнли.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Мозер провёл 79 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при показателе полезности «+41». В этом плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в семи играх при показателе полезности «+3».

Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт в швейцарских городах Цюрих и Фрибур с 15 по 31 мая. Ранее стало известно, что за Швейцарию на турнире сыграют защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йоси и нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир, а также форварды Тимо Майер («Нью-Джерси») и Нино Нидеррайтер («Виннипег Джетс»).

