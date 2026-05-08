Главный тренер московского «Динамо» Тамбиев назвал Уила и Сикьюру сильными легионерами

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что канадские нападающие команды Джордан Уил и Дилан Сикьюра сильные легионеры, которые стабильно показывают свой уровень. Ранее оба хоккеиста продлили свои контракты с клубом.

– Что с Уилом и Сикьюрой?
– Эти легионеры меня устраивают. Это сильные легионеры. Мне нравятся легионеры, которые показывают свой уровень из года в год. Надеюсь, с ними так будет и на следующий сезон, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В сезоне-2025/2026 34-летний провёл 71 матч с учётом плей-офф, в которых набрал 56 (14+42) очков. На счету 30-летнего Сикьюры 67 игр в минувшем регулярном чемпионате и четыре матча в плей-офф, где он суммарно заработал 49 (28+21) очков.

