Главная Хоккей Новости

Экс-вратарь Налимов проанализировал игру Даниила Исаева и Тимура Билялова

Экс-вратарь Налимов проанализировал игру Даниила Исаева и Тимура Билялова
Бывший вратарь клубов КХЛ Иван Налимов оценил игру голкиперов «Локомотива» и «Ак Барса» — Даниила Исаева и Тимура Билялова. Команды сыграют в финале Кубка Гагарина. Серия стартует 11 мая в Ярославле.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оба вратаря уже играли в финале. Они достаточно опытные, несмотря на то, что Исаев моложе Билялова. Предыдущую серию Исаев провёл немного нестабильно. Где-то пропускал необязательные голы. Но стоит отметить, что они не выбили Даниила из колеи. Он продолжал делать свою работу, ловил. Был бы на его месте кто-то другой — мог бы поплыть.

Исаев показал, что ментально, в психологическом плане, у него всё в порядке. Технически Исаев очень хорошо оснащён, быстрый, с хорошей реакцией. Играет по заданию. У него есть свой план на матч, он его выполняет.

И в этом Билялов — противоположность. Тимур — такой игровичок, действует в другом стиле и скорее читает ход игры соперника. Огромный плюс Билялова — прекрасный выбор позиции. В серии с Магнитогорском он выглядел невероятно. Если сравнивать то, как вратари провели свои полуфинальные серии, Тимур справился лучше, — приводит слова Налимова AllHockey.

Как «Ак Барс» вышел в финал? Про него почти не говорили хорошо в этом сезоне
