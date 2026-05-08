Леонид Тамбиев назвал двух игроков, которые точно покинут «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что защитники Фредрик Классон и Кирилл Готовец покинут команду.

– Останутся ли Классон и Готовец?

– Нет. У них были серьёзные травмы, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Оба хоккеиста досрочно завершили сезон-2025/2026 из-за травм. В минувшем регулярном чемпионате 33-летний Классон провёл 50 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами при показателе полезности "-5". На счету 34-летнего Готовца 22 игры в регулярке, в которых он не набрал очков при отрицательной полезности "-6".