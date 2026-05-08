Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новый главный тренер «Динамо» рассказал, хочет ли он сохранить в команде Никиту Гусева

Новый главный тренер «Динамо» рассказал, хочет ли он сохранить в команде Никиту Гусева
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев ответил на вопрос, хочет ли он видеть в команде нападающего Никиту Гусева. Контракт игрока с клубом истекает 31 мая 2026 года.

– В целом, насколько вам нужен Никита Гусев? Есть ли понимание в этом плане?
– Ещё не общался я с Никитой. Пообщаемся. Знаю, он находится в Америке. Сейчас просто сильно занят был. Эти часовые пояса, тут надо попасть. Мне надо понимать, чтобы не просто с ним разговаривать, а понимать, для чего и зачем мы будем разговаривать. Надо понять, как будем строить диалог. Пока обзваниваю других ребят, у кого есть контракты, кто остаётся на следующий год. С Никитой обязательно состоится разговор. Я ему наберу.

– И всё-таки вы сами как тренер хотите его видеть?
– Гусев — великий игрок. Это фигура в КХЛ. Фигура в российском хоккее. Фигура в сборной России. Считаю, это игрок очень высокого уровня. И знаю, что это очень порядочный человек. Не токсичный. Это сильный игрок. Надо понимать, для чего и зачем его берёшь. Когда мы пообщаемся, станет более понятно, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Леонид Тамбиев назвал двух игроков, которые точно покинут «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android