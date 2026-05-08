Новый главный тренер «Динамо» рассказал, хочет ли он сохранить в команде Никиту Гусева

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев ответил на вопрос, хочет ли он видеть в команде нападающего Никиту Гусева. Контракт игрока с клубом истекает 31 мая 2026 года.

– В целом, насколько вам нужен Никита Гусев? Есть ли понимание в этом плане?

– Ещё не общался я с Никитой. Пообщаемся. Знаю, он находится в Америке. Сейчас просто сильно занят был. Эти часовые пояса, тут надо попасть. Мне надо понимать, чтобы не просто с ним разговаривать, а понимать, для чего и зачем мы будем разговаривать. Надо понять, как будем строить диалог. Пока обзваниваю других ребят, у кого есть контракты, кто остаётся на следующий год. С Никитой обязательно состоится разговор. Я ему наберу.

– И всё-таки вы сами как тренер хотите его видеть?

– Гусев — великий игрок. Это фигура в КХЛ. Фигура в российском хоккее. Фигура в сборной России. Считаю, это игрок очень высокого уровня. И знаю, что это очень порядочный человек. Не токсичный. Это сильный игрок. Надо понимать, для чего и зачем его берёшь. Когда мы пообщаемся, станет более понятно, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.