Леонид Тамбиев объяснил, почему он принял решение о выставлении Макса Комтуа на обмен

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что канадский нападающий Макс Комтуа будет обменян.

– Каково будущее Максима Комтуа? Вы хотите его видеть в составе?
– Он будет обменян.

– Вы сказали, что ещё не общались с легионерами. Почему вы категорически решили отказаться от игрока, с которым ещё ранее не работали. На это повлияло то, что вы видели в его исполнении?
– Понимаете, легионеры, которые играют в КХЛ, в моём понимании, с ними не надо вести воспитательную работу. Они знают, для чего и зачем они сюда приезжают. Они должны быть профессионалами, должна быть хоккейная этика. И самое главное — наши российские игроки должны учиться у них профессионализму. Легионеры должны быть лидерами в раздевалке и лидерами на поле. А если с легионером надо возиться, считаю, что это не тот легионер.

Какая тут помощь? Они призваны сюда, чтобы помогать добиваться максимально результата. Не только в плане статистики, а в плане игры, единоборств и дисциплины. Вот такие моменты и нюансы. А вот этими вещами… Ну зачем? Я лучше вложу все свои знания и силы в молодых игроков, чтобы они стали боевыми единицами. А у легионера другой статус в команде. Вот так я вижу, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

