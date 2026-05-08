Главная Хоккей Новости

Леонид Тамбиев ответил на вопрос, боится ли он работы в московском «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал, как произошло его назначение и ответил, не боится ли он работы в этой команде.

– Вам не страшно?
– Я похож на человека, который боится?

– Вы в такой ситуации никогда ещё не оказывались. Ни в одном вашем предыдущем клубе не было того давления, которое на вас будет в «Динамо».
– А вы думаете, что в «Адмирале» было меньше давления?

– Гораздо меньше. На порядок.
– Нет, я не боюсь.

– Как вообще прошло ваше назначение?
– Первые переговоры состоялись в Москве. Меня пригласил Виктор Геннадьевич Воронин. Я приехал, мы пообщались. Это была первая встреча. Потом состоялась вторая, уже более конкретная встреча. Затем меня пригласили на совет директоров «Динамо», где состоялось назначение, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сенсация от «Динамо». Новый тренер — Тамбиев. А не Ротенберг и даже не Козлов
