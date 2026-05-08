Сушинский: поздравляю Канцерова, он едет в лучшую лигу мира

Чемпион мира Максим Сушинский высказался об уходе нападающего Романа Канцерова из магнитогорского «Металлурга» в «Чикаго Блэкхоукс».

«Поздравляю парня, едет в лучшую лигу мира. Наверное, он уже готов к этому шагу, хотя я пристально за ним не следил. НХЛ — это не КХЛ, там действующий победитель Кубка Стэнли не попал в плей-офф. Там всё меняется очень быстро.

Не факт, что «Чикаго» в следующем сезоне не выстрелит. Команда строится не один год. «Флориду» тоже строили — получили два финала. «Чикаго» — именитая франшиза, команда выигрывала трофеи», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 21-летний Канцеров провёл 63 матча, в которых отметился 36 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами. В плей-офф на его счету 15 игр и 8 (4+4) очков.

«Чикаго» в нынешнем сезоне не вышел в плей-офф НХЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице Западной конференции.