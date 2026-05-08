Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» рассказал, кого он ищет в свой новый штаб в столичном клубе

Главный тренер «Динамо» рассказал, кого он ищет в свой новый штаб в столичном клубе
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев ответил на вопрос, каким будет его тренерский штаб.

– Каким будет ваш тренерский штаб. Понятно, что Олег Ореховский будет тренером защитников. Что по остальным?
– Он фактически сформирован. Одна позиция, которую я ищу, это тренер по большинству. Я бы с удовольствием взял хорошего специалиста, который бы меня дополнил.

– А фамилии?
– Поймите, сейчас нет смысла озвучивать. У людей контракты до 31 мая. 31 мая всё озвучим. Договорённости у меня есть.

– Вы сказали, что ищете тренера по большинству. В «Адмирале» вы долго работали с Ильнуром Гизатуллиным, который год назад не смог работать в «Динамо». Вы не зовёте его с собой по этой причине?
– Почему вы решили, что не зову? Кто вам это сказал?

– Это понятно из вашего ответа.
– Ну мы в поиске. Понимаете, хочется найти тренера, чтобы не просто тренера, а того, который может достучаться до игроков и принесёт что-то новое в большинстве, по подбору исполнителей, который не навредит ребятам, а что-то им добавит. Если будет такой специалист, буду его рассматривать.

– Тренер вратарей?
– Он поменяется. Понимание по кандидатуре есть, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Леонид Тамбиев ответил на вопрос, боится ли он работы в московском «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android