Тамбиев прокомментировал слух, что игроки «Динамо» не хотят играть под его руководством

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев отреагировал на информацию, что игроки столичного клуба не хотят играть под его руководством.

– Ходят разговоры, что игроки не хотят играть под вашим руководством. Вы можете это прокомментировать?

– Что значит — не хотят? Я это не читаю, но это бред. Пообщался с ребятами. Скажу так: 50% команды остаётся. Может, чуть больше. Может, чуть меньше. С кем я не общался – так это с легионерами. Пообщаюсь и с ними. С теми, кто на контрактах, кого хочу видеть на следующий год, я со всеми пообщался. Они с удовольствием остаются и будут играть. Говорю то, что есть, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.