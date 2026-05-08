Черкас: «Локомотив» был лучше готов к серии функционально. «Авангард» проиграл сам

Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал победу «Локомотива» в серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (4-3).

«Конечно, хотелось бы, чтобы каждая серия была такой. Конечно, игроки и тренеры такого не хотят, потому что это нервы и стресс. Но для болельщиков – это классное зрелище. Эта серия была подарком, все с удовольствием посмотрели.

Ги Буше проиграл серию. Когда в шестом матче счёт стал 2:1, ему надо было взять тайм-аут и выпустить тех игроков, которые смогли бы удержать счёт. А то они пропустили, сразу вышли, неоправданный проброс — и 2:2. «Локомотив» же был лучше готов к серии функционально. «Авангард» проиграл сам», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Ак Барсом». Первый матч серии состоится 11 мая.