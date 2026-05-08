Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» хочет сохранить в составе досрочно завершившего сезона форварда

Московское «Динамо» хочет сохранить в составе досрочно завершившего сезона форварда
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что рассчитывает на канадского нападающего Седрика Пакетта в следующем сезоне. Форвард досрочно завершил регулярный чемпионат-2025/2026 из-за травмы.

– Что вы думаете о будущем Седрика Пакетта в клубе?
– Я рассчитываю на Пакетта. Мне он нравится. Такой мужикастый игрок. Собрал по нему информацию. Это очень полезный игрок для команды. Тем более с русским паспортом. Дай бог, что операция позволит ему играть. Это боевая единица. Дай бог. Только недавно ему сделали операцию.

– Продлеваете контракт?
– Если он будет профпригоден по медицине, конечно, мы договоримся.

– Есть ли дедлайн, до которого вы будете ждать новостей о его здоровье?
– Мы общались с его агентом. Я его агенту всё четко сказал. Пакетт готов приехать. Попробовать. Шаг за шагом. Мы всё обсудили. Он приедет, посмотрим. Если будет всё нормально, мне бы хотелось, чтобы он остался в команде, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Тамбиев прокомментировал слух, что игроки «Динамо» не хотят играть под его руководством
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android