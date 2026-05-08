Московское «Динамо» хочет сохранить в составе досрочно завершившего сезона форварда

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что рассчитывает на канадского нападающего Седрика Пакетта в следующем сезоне. Форвард досрочно завершил регулярный чемпионат-2025/2026 из-за травмы.

– Что вы думаете о будущем Седрика Пакетта в клубе?

– Я рассчитываю на Пакетта. Мне он нравится. Такой мужикастый игрок. Собрал по нему информацию. Это очень полезный игрок для команды. Тем более с русским паспортом. Дай бог, что операция позволит ему играть. Это боевая единица. Дай бог. Только недавно ему сделали операцию.

– Продлеваете контракт?

– Если он будет профпригоден по медицине, конечно, мы договоримся.

– Есть ли дедлайн, до которого вы будете ждать новостей о его здоровье?

– Мы общались с его агентом. Я его агенту всё четко сказал. Пакетт готов приехать. Попробовать. Шаг за шагом. Мы всё обсудили. Он приедет, посмотрим. Если будет всё нормально, мне бы хотелось, чтобы он остался в команде, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.