Московское «Динамо» намерено вернуть одного своего воспитанника из Америки

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что в команду из Американской хоккейной лиги может вернуться один воспитанник.

– Ходили разговоры о возвращении в «Динамо» своих воспитанников из АХЛ? Есть ли понимание, может ли вернуться в команду Никита Новиков или Вадим Жеренко?

– Один защитник может. Фамилию называть не буду. Но может. Как раз сегодня смотрел. Он там подзавис в АХЛ, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Минувший регулярный чемпионат «Динамо» завершило на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф бело-голубые проиграли минскому «Динамо» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина со счётом 0-4.