Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» намерено вернуть одного своего воспитанника из Америки

Московское «Динамо» намерено вернуть одного своего воспитанника из Америки
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что в команду из Американской хоккейной лиги может вернуться один воспитанник.

– Ходили разговоры о возвращении в «Динамо» своих воспитанников из АХЛ? Есть ли понимание, может ли вернуться в команду Никита Новиков или Вадим Жеренко?
– Один защитник может. Фамилию называть не буду. Но может. Как раз сегодня смотрел. Он там подзавис в АХЛ, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Минувший регулярный чемпионат «Динамо» завершило на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф бело-голубые проиграли минскому «Динамо» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина со счётом 0-4.

Материалы по теме
Тамбиев прокомментировал слух, что игроки «Динамо» не хотят играть под его руководством
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android