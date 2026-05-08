Кучеров вошёл в число номинантов на «Харт Трофи»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в число претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги в социальной сети Х.

Также в число номинантов вошли канадские форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 32-летний россиянин провёл 76 матчей, в которых отметился 44 заброшенными шайбами и 86 результативными передачами при показателе полезности «+43». В плей-офф на его счету семь игр и 6 (1+5) очков.

«Тампа» прекратила участие в розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв «Монреаль Канадиенс» в серии 1/8 финала плей-офф со счётом 3-4.

