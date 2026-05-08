Тамбиев: Дер-Аргучинцев в «Тракторе» играл сильнее, в «Динамо» растворился. Пообщаемся

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что нападающий команды Семён Дер-Аргучинцев был сильнее в «Тракторе».

– Агент Семёна Дер-Аргучинцева говорил, что игрок намерен продолжить карьеру в системе «Торонто». Будете ли вы его удерживать? Нужен ли вам такой игрок?
– Семён мне нравится как игрок. Я с ним ещё не общался. Знаю, что он сейчас в отъезде. Когда он приедет, мы с ним пообщаемся. Это хороший игрок. Не могу ничего сказать про его отъезд в НХЛ, тоже это читал.

Такой игрок… Он мне нравился ещё по «Трактору», когда мы играли в плей-офф. Мне кажется, что в «Тракторе» он выглядел посильнее, а в «Динамо» растворился. Это интересный хоккеист, который может играть сильнее. Прежде всего он интересен в атаке. Интересный игрок с шайбой. В «Тракторе» он был сильнее, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

