Главный тренер «Динамо» рассказал, какую цель ему поставили. Это не Кубок Гагарина

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что его задача на сезон-2026/2027 — собрать боеспособную команду.

– Озвучена ли вам задача на сезон?

– Скажу так: собрать характерную боеспособную команду, чтобы она показывала боевой хоккей в каждой игре, чтобы он нравился болельщикам. Сказать, что мне поставили задачу выиграть Кубок Гагарина? Нет. Такой задачи нет. Но понятно, что все мы максималисты. Понятно, когда команда начинает сезон, все хотят выиграть Кубок Гагарина. Но шаг за шагом. Сейчас надо собрать тренерский штаб и хорошо сработать в селекции. Нужна команда, которая будет неуступчивой и системно играть. Такая команда нужна. Это динамовский дух, так было у Знарка, когда он выиграл два Кубка Гагарина, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.