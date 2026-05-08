Главный тренер «Динамо»: денег никогда не касаюсь. Я же не бухгалтер

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что он не касается финансовой составляющей клуба.

– Понятно, каким бюджетом вы будете оперировать в новом сезоне?
– Не касаюсь денег. Я касаюсь спортивной составляющей. Смотрю игроков. Пришёл, посмотрел, обсудили. Дальше это дипломатия переговоров — это бизнес и зона ответственности спортивного директора. Собираю сведения об игроке, а дальше выхожу с предложением и говорю, что этот парень нам поможет. Так работаю и денег никогда не касаюсь. Я же не бухгалтер.

– Есть ли понимание, когда будет нанят спортивный директор, потому что на дворе уже начало мая, многие известные игроки уже наверняка знают, где они будут играть в новом сезоне. Как тут не остаться у разбитого корыта?
– Мы сейчас работаем с Сергеем Сушко, каждый день всё обсуждаем. Обсуждаем игроков, разговариваем. Селекция — сложная вещь. Многие игроки под контрактами. Многие под квалификациями. Есть игроки, которые приходят в октябре и здорово вливаются. Тодд, Хмелевски в ходе сезона вливались в команды. Это такой процесс, когда бывает, что попадаешь, а бывает, что не получилось. Мы в «Динамо» работаем каждое утро. Здесь, слава богу, офис в 50 метрах от арены. 1 июня уже будут объявления, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

