Главный тренер «Динамо»: если будет Овечкин, не нужен будет тренер по большинству

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев сообщил, что не вёл переговоров с руководством клуба о возвращении Александра Овечкина. Контракт 40-летнего нападающего с «Вашингтон Кэпиталз» истекает летом 2026 года.

— Обсуждали ли с руководством возможное возвращение Овечкина, может ли он в следующем сезоне вернуться в «Динамо»?

— Не обсуждали. Не знаю, честно.

— А он вам нужен?

— Если будет Овечкин, не нужен будет тренер по большинству, он сам всех расставит и всё сделает (смеётся), — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Овечкин является воспитанником «Динамо». У Александра 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он рекордсмен лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб в матчах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).