Тамбиев — о надоедливых вопросах: ещё бы этот шлейф убрать… Я не жёсткий, а требовательный

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что он не жёсткий тренер, а требовательный.

— Вам нужно сильно измениться, чтобы перестроиться после работы в «Адмирале» на работу в «Динамо»? Давно же ходят легенды, что вы жёсткий тренер, а здесь нужен иной подход, потому что тут другие игроки.

— Да не буду я меняться. Какой я есть, такой и есть. Что мне там меняться? Будем работать, общаться, направлять ребят. Будет нормальный рабочий процесс. К каждому игроку нужен свой подход. Знаю, что к Уилу нужен один подход. К Сикьюре другой. К Ожиганову третий. Это всё рабочие моменты. Никто тут не будет махать шашкой. Понятно, что мы будем аккуратно направлять, чтобы ребята показывали свой лучший хоккей. Я бы очень этого хотел.

Но для меня основа основ — это функциональная подготовка игрока. Если игрок готов, тогда он и покажет лучший хоккей. Что было сложно в «Адмирале»? Если вы смотрели за нами, то ребята набирали хорошую форму, всё хорошо идёт, но до первой кругосветки. Когда мы полетели в кругосветку, вижу, что первые две игры можно и не подходить к команде, потому что игра начинается в 2:30 по Владивостоку. Вот в чём была сложность. И они психуют, начинаю требовать только с третьей игры. А тут один часовой пояс. Когда я пришёл в СКА, мы полетели – один час, даже не понял, как это. Подумал, как классно. Вышли, сыграли, здорово. Конечно, четыре года приходилось выжимать из ребят в «Адмирале». Функциональная подготовка — это база всего. Будем работать в этом направлении. Всё объясним и вовлечём в процесс.

— Шутливый вопрос: вы рады, что вас больше не спросят про перелёты. Это же был главный вопрос, которым вас бесили на гостевых пресс-конференциях.

— (смеётся) Рад. Честно, очень рад. Ещё бы этот вопрос про жёсткость убрать. Этот шлейф… Вот этот стереотип про жёсткость, чтобы вы больше не спрашивали. Было бы здорово, а то эта жёсткость… Я всегда говорю: не жёсткий, а требовательный, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.