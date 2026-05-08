Тамбиев: если Ротенберг захочет — будем взаимодействовать. Мы делаем одно дело

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что готов к сотрудничеству с членом совета директоров бело-голубых Романом Ротенбергом.

— У вас было взаимодействие с Сафроновым?

— Первый раз слышу. Я лично его не знаю.

— Будете ли сотрудничать с Романом Ротенбергом?

— Если он захочет — будем взаимодействовать. Я всегда уважаю коллег и открыт для общения. Мы делаем одно дело, чтобы московское «Динамо» показало максимальный результат, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Динамо» объявило о назначении 55-летнего специалиста на пост главного тренера 21 апреля.