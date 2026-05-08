Хоккей Новости

Сборная Канады объявила состав на чемпионат мира 2026 года

Пресс-служба Федерации хоккея Канады в социальной сети Х представила состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года. Всего на турнир заявлено 23 хоккеиста: 12 нападающих, девять защитников и три вратаря.

Состав сборной Канады на ЧМ-2026.

Нападающие: Мэтью Барзал, Коннор Браун, Маклин Селебрини, Дилан Козенс, Эммитт Финни, Дилан Холлоуэй, Фрейзер Минтен, Райан О'Райлли, Марк Шайфли, Джон Таварес, Роберт Томас, Габриэль Виларди.

Защитники: Эван Бушар, Дилан Демело, Сэм Дикинсон, Дентон Матейчук, Дарнелл Нурс, Морган Райлли, Зак Уайтклауд, Паркер Уозерспун.

Вратари: Джет Гривз, Джек Иванкович, Кэм Тальбо.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в Швейцарии. Сборной Канады предстоит сыграть в группе с командами Швеции, Италии, Дании, Чехии, Словакии, Норвегии и Словении.

