Главная Хоккей Новости

Тамбиев: надо поговорить с Моторыгиным, как сейчас с вами, глаза в глаза

Тамбиев: надо поговорить с Моторыгиным, как сейчас с вами, глаза в глаза
Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что общался с голкипером команды Максимом Моторыгиным пока только по телефону, но хотел бы переговорить с ним глаза в глаза.

— О чём вы договорились с Максимом Моторыгиным?
— Хочу с ним поговорить тет-а-тет, а не по телефону. Пройдут праздники, и надо будет поговорить. По телефону мы поговорили, позицию я его понял, но надо поговорить, вот как сейчас с вами, глаза в глаза, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В минувшем регулярном чемпионате 23-летний вратарь провёл 30 матчей, в которых одержал 13 побед при 91,7% отражённых бросков и надёжности 2,38. В плей-офф на его счету одна игра.

