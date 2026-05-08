Тамбиев: надо поговорить с Моторыгиным, как сейчас с вами, глаза в глаза

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что общался с голкипером команды Максимом Моторыгиным пока только по телефону, но хотел бы переговорить с ним глаза в глаза.

— О чём вы договорились с Максимом Моторыгиным?

— Хочу с ним поговорить тет-а-тет, а не по телефону. Пройдут праздники, и надо будет поговорить. По телефону мы поговорили, позицию я его понял, но надо поговорить, вот как сейчас с вами, глаза в глаза, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В минувшем регулярном чемпионате 23-летний вратарь провёл 30 матчей, в которых одержал 13 побед при 91,7% отражённых бросков и надёжности 2,38. В плей-офф на его счету одна игра.