Главная Хоккей Новости

Тамбиев — о Мамине: вот пусть Кудашов его и заберёт на следующий сезон

Тамбиев — о Мамине: вот пусть Кудашов его и заберёт на следующий сезон
Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев ответил на вопрос о будущем нападающего Максима Мамина в команде. Ранее генеральный директор клуба Сергей Сушко заявил, что инициатором приглашения в команду форварда был Алексей Кудашов, который на тот момент возглавлял «Динамо».

— Можете ли ещё сказать, кто точно покинет команду? Многие же приходили под Алексея Кудашова.
— У меня есть понимание. Но у игроков контракты до 31 мая. Этика, уважение к игрокам. Я не буду говорить, но у меня есть понимание, кто не останется.

— Есть понимание и по Максиму Мамину, который имеет контракт ещё на год и который приходил на рекомендации Кудашова?
— Вот пусть Алексей Николаевич его и заберёт на следующий сезон (смеётся). У него есть контракт на год? Пусть он его заберёт.

— Мамин уже на рынке, как и Комтуа?
— Пока Комтуа на рынке. Мамин пока нет, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

