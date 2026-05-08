Бобровский, Малкин и Овечкин вошли в топ свободных агентов НХЛ 2026 года от The Athletic

The Athletic опубликовал рейтинг 20 хоккеистов, которые выйдут на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года.

Всего в рейтинге трое россиян: голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Возглавил топ защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Даррен Рэддиш. Бобровский занял пятое место, Малкин — шестое, а Овечкин — 20-е.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Даррен Рэддиш («Тампа»);

2. Расмус Андерссон («Вегас Голден Найтс»);

3. Алекс Так («Баффало Сэйбрз»);

4. Джон Карлсон («Анахайм Дакс»);

5. Сергей Бобровский («Флорида»);

6. Евгений Малкин («Питтсбург»);

7. Чарли Койл («Коламбус Блю Джекетс»);

8. Бобби Макманн («Сиэтл Кракен»);

9. Стюарт Скиннер («Питтсбург»);

10. Джейкоб Труба («Анахайм»);

11. Энтони Манта («Питтсбург»);

12. Мэйсон Марчмент («Коламбус»);

13. Джейден Шварц («Сиэтл»);

14. Логан Стэнли («Баффало»);

15. Патрик Кейн («Детройт Ред Уингз»);

16. Матс Цуккарелло («Миннесота Уайлд»);

17. Фредерик Андерсен («Каролина Харрикейнз»);

18. Виктор Арвидссон («Бостон Брюинз»);

19. Марио Ферраро («Сан-Хосе Шаркс»);

20. Александр Овечкин («Вашингтон»).