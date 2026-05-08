Бобровский, Малкин и Овечкин вошли в топ свободных агентов НХЛ 2026 года от The Athletic

Бобровский, Малкин и Овечкин вошли в топ свободных агентов НХЛ 2026 года от The Athletic
The Athletic опубликовал рейтинг 20 хоккеистов, которые выйдут на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года.

Всего в рейтинге трое россиян: голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Возглавил топ защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Даррен Рэддиш. Бобровский занял пятое место, Малкин — шестое, а Овечкин — 20-е.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Даррен Рэддиш («Тампа»);
2. Расмус Андерссон («Вегас Голден Найтс»);
3. Алекс Так («Баффало Сэйбрз»);
4. Джон Карлсон («Анахайм Дакс»);
5. Сергей Бобровский («Флорида»);
6. Евгений Малкин («Питтсбург»);
7. Чарли Койл («Коламбус Блю Джекетс»);
8. Бобби Макманн («Сиэтл Кракен»);
9. Стюарт Скиннер («Питтсбург»);
10. Джейкоб Труба («Анахайм»);
11. Энтони Манта («Питтсбург»);
12. Мэйсон Марчмент («Коламбус»);
13. Джейден Шварц («Сиэтл»);
14. Логан Стэнли («Баффало»);
15. Патрик Кейн («Детройт Ред Уингз»);
16. Матс Цуккарелло («Миннесота Уайлд»);
17. Фредерик Андерсен («Каролина Харрикейнз»);
18. Виктор Арвидссон («Бостон Брюинз»);
19. Марио Ферраро («Сан-Хосе Шаркс»);
20. Александр Овечкин («Вашингтон»).

«Хочу ещё год отыграть в НХЛ». Малкин надеется остаться в «Питтсбурге», но готов ко всему
