Илья Воробьёв похвалил работу Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе»

Бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ Илья Воробьёв положительно оценил работу главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина, который вместе с командой вышел в финал Кубка Гагарина. В финальной серии казанцы сыграют с «Локомотивом».

«Искренне рад за Анвара Гатиятулина. У него уже была бронза в «Тракторе», теперь есть финал с «Ак Барсом». Это серьёзный шаг в карьере, молодец! В прессе у него сформировался образ очень закрытого, неэмоционального тренера, который заточен на оборонительный хоккей, но он другой.

Я хорошо знаю Анвара по работе в сборной и Санкт-Петербурге. На пресс-конференциях он один, а в жизни — открытый человек, нормальный мужик с хорошей семьёй. Возможно, выбрал такую модель поведения с журналистами, принял решение не распылять силы и информацию.

Да, в «Тракторе» была ситуация, когда Гатиятулин в большей степени делал ставку на оборонительный хоккей, но многое зависело от состава его команды. Тогда у Челябинска были травмы, а когда Анвара уволили, сразу пригласили несколько новых игроков: вернулся Виталий Кравцов, взяли Григория Дронова, Данила Юртайкина.

Сейчас в распоряжении Гатиятулина есть подходящий состав, и он играет по-другому — в обе стороны. Посмотрите, как у него защитник Митчелл Миллер глубоко в атаке играет, сколько очков набирает Никита Лямкин. Насколько я понимаю, Анвар договорился с Миллером, разрешил ему бегать вперёд. Как тренер он перестроился за время работы в «Ак Барсе», – приводит слова Воробьёва Sports.ru.