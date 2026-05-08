Давыдов: «Динамо» очень важно сохранить всю лидерскую группу

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о кадровой ситуации в московском «Динамо», «Локомотиве» и «Авангарде».

– Пошли слухи, что в лидере «Динамо» последних лет Никите Гусеве заинтересованы многие конкуренты…
– Очень важно сохранить всю нашу лидерскую группу – Подъяпольского, Пыленкова, Ожиганова, Гусева и так далее. Самое главное, чтобы под фигуру нового тренера пошли новые хоккеисты.

Ну и надо внимательно смотреть плей-офф. Тот же Омск хотел выехать на легионерах и ветеранах, но в КХЛ без подпитки молодыми игроками перспективы у тебя нет. Тут лучший пример – Ярославль, который в порядке и в КХЛ, и в молодёжной лиге, за счёт чего имеет длинную скамейку.

«Динамо» нужно идти именно по этому пути. Только на легионерах и ветеранах ничего не выиграешь, Омск — самый свежий пример, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

