Черкас ответил, как долгая пауза перед финалом Кубка Гагарина может повлиять на «Ак Барс»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас ответил на вопрос, пойдёт ли долгая пауза «Ак Барсу» на пользу перед финалом Кубка Гагарина с «Локомотивом».
«Нельзя отдать кому-то предпочтение. Потому что неизвестно, как повлияет эта длинная пауза на «Ак Барс». Зачастую, как показывает практика, команды, которые заканчивали серию 4-0 или 4-1, очень тяжело начинают серию следующую. «Локомотив» сам тому подтверждение, так как очень слабо начал серию с «Авангардом». В эту паузу нужно уметь сохранить потенциал и настрой на следующий раунд», — приводит слова Черкаса Vprognoze.
Первый матч финальной серии состоится 11 мая в Ярославле.