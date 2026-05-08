Хоккей Новости

Сборная Украины вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Украины вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
Сборная Украины вышла в элитный дивизион чемпионата мира, в котором выступит в следующем году. Украина заняла второе место на чемпионате мира в группе А первого дивизиона, который проходил в польском Сосновце, набрав 10 очков.

Команда Польши в заключительном матче турнира не смогла победить в основное время Литву (1:2 ОТ) и не обошла украинцев в турнирной таблице. Турнир выиграла сборная Казахстана (13 очков), которая также сыграет в элитном дивизионе.

В последний раз украинские хоккеисты играли в дивизионе сильнейших на мировых первенствах в России в 2007 году, выбыв тогда в первый дивизион в группу А.

Чемпионат мира 2027 года пройдёт в немецких городах Дюссельдорфе и Мангейме. Казахстан и Украина заменят аутсайдеров обеих групп основных соревнований, которые определятся по итогам предварительной части чемпионата мира 2026 года в швейцарских Цюрихе и Фрибуре.

