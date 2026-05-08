Роман Ротенберг: в Кубке Гагарина поддерживаю ребят, которые помогают сборной России

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (4-3).

«По-моему, мы видели очень яркую серию «Авангард» – «Локомотив». Надо просто поздравить «Локомотив» с победой, ребята огромные молодцы.

Несколько игроков ярославского «Локомотива» помогли сборной России выиграть Кубок Первого канала, внесли свой огромный вклад. В Кубке Гагарина я лично поддерживаю ребят, которые помогают сборной России. Мы с ними на связи постоянно.

Для меня очень важно, чтобы эти ребята, которые приезжают в сборную, продолжали быть лидерами в клубах, потому что только лучшие попадают в сборную России», – приводит слова Ротенберга «Советский спорт».