«Монреаль» крупно обыграл «Баффало» и сравнял счёт в серии. Демидов очков не набрал
Завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:1.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Ньюхук (Гуле, Хатсон) – 01:36 0:2 Мэтисон (Дано) – 04:27 0:3 Ньюхук (Эванс, Добсон) – 24:47 1:3 Бенсон (Тимминс, Доун) – 39:22 1:4 Каррье – 43:54 1:5 Судзуки (Андерсон) – 55:59
В составе победителей голами отметились Алекс Ньюхук (дубль), Ник Судзуки, Майк Мэтисон и Александр Каррье. Российский нападающий Иван Демидов очков в матче не набрал. Единственную шайбу «Баффало» забросил Зак Бенсон.
Таким образом, счёт в серии стал ничейным — 1-1. Следующий матч между командами состоится в канадском Монреале 11 мая.
В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».
