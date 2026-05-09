«Монреаль» крупно обыграл «Баффало» и сравнял счёт в серии. Демидов очков не набрал

Завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей голами отметились Алекс Ньюхук (дубль), Ник Судзуки, Майк Мэтисон и Александр Каррье. Российский нападающий Иван Демидов очков в матче не набрал. Единственную шайбу «Баффало» забросил Зак Бенсон.

Таким образом, счёт в серии стал ничейным — 1-1. Следующий матч между командами состоится в канадском Монреале 11 мая.

В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».