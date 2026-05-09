Баффало Сэйбрз — Монреаль Канадиенс, результат матча 9 мая 2026, счет 1:5, 2-й матч 1/4 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

«Монреаль» крупно обыграл «Баффало» и сравнял счёт в серии. Демидов очков не набрал
Комментарии

Завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Ньюхук (Гуле, Хатсон) – 01:36     0:2 Мэтисон (Дано) – 04:27     0:3 Ньюхук (Эванс, Добсон) – 24:47     1:3 Бенсон (Тимминс, Доун) – 39:22     1:4 Каррье – 43:54     1:5 Судзуки (Андерсон) – 55:59    

В составе победителей голами отметились Алекс Ньюхук (дубль), Ник Судзуки, Майк Мэтисон и Александр Каррье. Российский нападающий Иван Демидов очков в матче не набрал. Единственную шайбу «Баффало» забросил Зак Бенсон.

Таким образом, счёт в серии стал ничейным — 1-1. Следующий матч между командами состоится в канадском Монреале 11 мая.

В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
